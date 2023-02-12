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1 час назад

В США заявили о скорой кульминации боевых действий на Украине

Елена Прошина

Ослабление Вооруженных сил Украины может стать переломным моментом в конфликте Москвы и Киева, а также привести к кульминации боевых действий. Такое мнение выразил американский геостратег Джордж Фридман в статье для Geopolitical Futures, передает РИА Новости.

В США заявили о скорой кульминации боевых действий на Украине
Фото: ТАССТАСС

Эксперт полагает, что основная слабость армии Украины — нехватка ракет дальнего радиуса действия. По его словам, этот недостаток может в скором времени обернуться серьезными проблемами для властей Киева.

Фридман также считает, что США прямо велели Украине не использовать боеприпасы на максимальной дальности для ударов по территории России. Он также напомнил о слухах на эту тему, согласно которым Вашингтон специально модифицировал ракеты, чтобы не допустить подобного сценария.

Автор статьи выразил уверенность, что Киев ведет «экзистенциальную войну», поэтому его намерения использовать не всю возможную мощность имеющихся вооружений вызывает сомнения.

Ранее заместитель главы офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что у Вооруженных сил Украины отсутствуют боеприпасы. В качестве причины острого дефицита амуниции он указал высокую интенсивность сражений. Представитель администрации также напомнил, что Киев срочно нуждается в истребителях, дальнобойных артиллерийских орудиях и танках.

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