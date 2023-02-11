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6 минут назад

На Украине заявили о применении Россией надводных дронов в Черном море

Lenta.ru

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что Россия применяет надводные дроны в Черном море. Сообщение опубликовано на его странице Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На Украине заявили о применении Россией надводных дронов в Черном море
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главком ВСУ рассказал, что провел телефонную беседу с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

«Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море», — заявил Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ сообщил, что обсудил с Милли ситуацию вокруг Артемовска. Он поблагодарил США за поставку систем противовоздушной обороны (ПВО), а также признал, что ситуация вокруг Артемовска и на всем донецком направлении, включая Угледар и Марьинку, складывается чрезвычайно напряженная.

Армия,Валерий Залужный,Марк Милли,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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