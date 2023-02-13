Бундесвер начал обучение военных ВСУ управлению Leopard 2

Бундесвер (ВС ФРГ) начал в понедельник обучение украинских военных управлению танками Leopard 2. Об этом сообщила представитель министерства обороны журналистам на брифинге.

"Оно началось сегодня, продлится до конца первого квартала", - сказала она. Обучение проходит на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер.

Как отмечал журнал Der Spiegel, курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет, отметило издание. Если все пойдет по плану, то первые украинские военные отправятся в зону боевых действий на Leopard 2 уже в конце марта, отмечал журнал.