Дуда ответил на вопрос о поставках польских F-16 на Украину

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос об отправке киевским властям истребителей F-16 является крайне серьезным для властей.

«Решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас», - сказал он в интервью BBC.

Польский лидер добавил, что Варшава имеет в своем арсенале менее пятидесяти самолетов F-16, и республика столкнется с «серьезной проблемой» в случае потери даже определенной части техники.

Дуда подчеркнул, что финальный вердикт по поставкам истребителей Киеву должен быть «совместным решением союзников» по Североатлантическому альянсу.