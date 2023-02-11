В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Дуда ответил на вопрос о поставках польских F-16 на Украину

ТК «Звезда»иещё 2

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос об отправке киевским властям истребителей F-16 является крайне серьезным для властей.

Дуда ответил на вопрос о поставках польских F-16 на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Решение о том, чтобы передать за пределы Польши любые истребители, любое количество F-16, является крайне серьезным и совсем непростым для нас», - сказал он в интервью BBC.

Польский лидер добавил, что Варшава имеет в своем арсенале менее пятидесяти самолетов F-16, и республика столкнется с «серьезной проблемой» в случае потери даже определенной части техники.

В НАТО заявили о намерении передать Украине истребители

Дуда подчеркнул, что финальный вердикт по поставкам истребителей Киеву должен быть «совместным решением союзников» по Североатлантическому альянсу.

Ранее премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова передать киевскому режиму боевые самолеты, но не будет действовать в первых рядах. Польские власти, добавил он, допускают передачу истребителей Украине только при условии участия в этом других членов ЕС, у которых больше современной боевой авиации.

Армия,Матеуш Моравецкий,Анджей Дуда,НАТО,ЕС,
31
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители