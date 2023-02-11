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8 минут назад

В МО РФ рассказали, как проводится ремонт военной техники в зоне проведения СВО

Газета.Ru

В Министерстве обороны России рассказали, как военнослужащие проводят ремонт и восстанавливают боевую технику в зоне спецоперации на Украине.

В МО РФ рассказали, как проводится ремонт военной техники в зоне СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Восстановление преимущественно осуществляется агрегатным способом — поврежденные модули боевых машин заменяются новыми», — сообщает ведомство.

Отмечается, что это позволяет сократить общее время выполнения технических работ.

В Министерстве добавили, что временные цеха по ремонту техники являются мобильными и «способны развернуться практически в чистом поле». Уточняется, что по условиям работы они схожи с заводскими.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение 10 февраля российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по критически важным объектам системы энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы.

Армия,Минобороны России,
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