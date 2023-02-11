В МО РФ рассказали, как проводится ремонт военной техники в зоне СВО

В Министерстве обороны России рассказали, как военнослужащие проводят ремонт и восстанавливают боевую технику в зоне спецоперации на Украине.
«Восстановление преимущественно осуществляется агрегатным способом — поврежденные модули боевых машин заменяются новыми», — сообщает ведомство.
Отмечается, что это позволяет сократить общее время выполнения технических работ.
В Министерстве добавили, что временные цеха по ремонту техники являются мобильными и «способны развернуться практически в чистом поле». Уточняется, что по условиям работы они схожи с заводскими.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в течение 10 февраля российская армия нанесла удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по критически важным объектам системы энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы.