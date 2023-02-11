В МО РФ рассказали, как проводится ремонт военной техники в зоне СВО

В Министерстве обороны России рассказали, как военнослужащие проводят ремонт и восстанавливают боевую технику в зоне спецоперации на Украине.

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«Восстановление преимущественно осуществляется агрегатным способом — поврежденные модули боевых машин заменяются новыми», — сообщает ведомство.

Отмечается, что это позволяет сократить общее время выполнения технических работ.

В Министерстве добавили, что временные цеха по ремонту техники являются мобильными и «способны развернуться практически в чистом поле». Уточняется, что по условиям работы они схожи с заводскими.