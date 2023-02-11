В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
37 минут назад

Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной

Деловая газета "Взгляд"

Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери.

Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах.

Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции.

«В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения, сложилась непростая ситуация, противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории.

Армия,Леонид Пасечник,Верховный суд,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители