Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери.

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Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах.

Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции.

«В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец.