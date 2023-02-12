Минобороны заявило, что ВС РФ уничтожили украинский зенитный комплекс в ДНР

Минобороны России заявило, что ВС РФ уничтожили украинский зенитный комплекс в ДНР. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine Ministry of Defense of Ukraine

Министерство также утверждает, что российские войска уничтожили самоходные гаубицы и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 на Херсонском направлении.

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что украинские беспилотники были сбиты около населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Александровка, Жовтневое, Федоровка, Обильное, Дорожнянка и Рыбальче.

Также он заявил, что Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение подразделениям украинских военных на Краснолиманском направлении, потери составили свыше 100 человек.