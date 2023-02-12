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1 час назад

Минобороны заявило, что ВС РФ уничтожили украинский зенитный комплекс в ДНР

Газета.Ruиещё 1

Минобороны России заявило, что ВС РФ уничтожили украинский зенитный комплекс в ДНР. Об этом ведомство сообщило журналистам.

Минобороны заявило, что ВС РФ уничтожили украинский зенитный комплекс в ДНР
Фото: Ministry of Defense of UkraineMinistry of Defense of Ukraine

Министерство также утверждает, что российские войска уничтожили самоходные гаубицы и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 на Херсонском направлении.

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он отметил, что украинские беспилотники были сбиты около населенных пунктов Стельмаховка, Нововодяное, Голиково, Кременная, Александровка, Жовтневое, Федоровка, Обильное, Дорожнянка и Рыбальче.

Также он заявил, что Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение подразделениям украинских военных на Краснолиманском направлении, потери составили свыше 100 человек.

Он добавил, что в течение 10 февраля на Южно-Донецком направлении боевые самолеты и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в Угледаре, Павловке и Новоселке Донецкой народной республики.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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