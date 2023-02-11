Минобороны РФ заявило об уничтожении системы Paladin

На южнодонецком направлении российские военные уничтожили артиллерийскую систему М109 Paladin. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Там уточнили, что на этом направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Павловки и Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). На южнодонецком направлении Украина за сутки потеряла более 95 военнослужащих.

Помимо этого, на южнодонецком направлении российские военные уничтожили три гаубицы Д-20, гаубицу «Гиацинт-Б», а также три склада боеприпасов ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре танка.