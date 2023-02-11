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1 час назад

Минобороны заявило об уничтожении артиллерийской системы Paladin в ДНР

Lenta.ru

На южнодонецком направлении российские военные уничтожили артиллерийскую систему М109 Paladin. Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

Минобороны РФ заявило об уничтожении системы Paladin
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Там уточнили, что на этом направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Павловки и Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). На южнодонецком направлении Украина за сутки потеряла более 95 военнослужащих.

Помимо этого, на южнодонецком направлении российские военные уничтожили три гаубицы Д-20, гаубицу «Гиацинт-Б», а также три склада боеприпасов ВСУ, две боевые машины пехоты и четыре танка.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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