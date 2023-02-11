Минобороны заявило об уничтожении боевой установки РСЗО «Град»

Российские комплексы ПВО уничтожили за сутки 19 беспилотных летательных аппаратов в Запорожье, ЛНР, ДНР и Херсонской области, пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

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В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки противнику был нанесен значительный материальный ущерб на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Купянском направлении было уничтожено два транспортных средства, гаубица Д-30. На Красно-Лиманском - боевая установка РСЗО «Град», БМП, четыре бронированных автомобиля, две гаубицы Д-20.

Противник утратил на Донецком направлении шесть автомобилей, две артсистемы М777, две БМП, гаубицы «Гиацинт-Б», «Krab» и Д-30, станцию AN/TPQ-50, пояснили в Минобороны.