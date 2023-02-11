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1 час назад

Минобороны сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников за сутки

Илья Родин

Российские комплексы ПВО уничтожили за сутки 19 беспилотных летательных аппаратов в Запорожье, ЛНР, ДНР и Херсонской области, пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

Минобороны заявило об уничтожении боевой установки РСЗО «Град»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки противнику был нанесен значительный материальный ущерб на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Так, на Купянском направлении было уничтожено два транспортных средства, гаубица Д-30. На Красно-Лиманском - боевая установка РСЗО «Град», БМП, четыре бронированных автомобиля, две гаубицы Д-20.

Противник утратил на Донецком направлении шесть автомобилей, две артсистемы М777, две БМП, гаубицы «Гиацинт-Б», «Krab» и Д-30, станцию AN/TPQ-50, пояснили в Минобороны.

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На Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М109 «Paladin» производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубицу «Гиацинт-Б».

Армия,СВО,МИД России,
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