Минобороны отчиталось о 17 сбитых украинских беспилотниках

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 17 украинских беспилотников и 12 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, "Ольха" и "Ураган" Вооруженных сил Украины . Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Фомовка, Владимировка, Полтава, Голиково, Пшеничное, Коломыйчиха, Нижняя Дуванка, Лисичанск Луганской Народной Республики, Октябрьское, Никольское, Терны, Благовещенка Донецкой Народной Республики, Работино, Приютное и Пологи Запорожской области. Кроме того, сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган", - заявил Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 384 самолета, 207 вертолетов, 3 105 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7 840 танков и других боевых бронированных машин, 1 015 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 073 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 350 единиц специальной военной автомобильной техники.