Кадыров заявил о готовности отправиться "хоть на Америку" по приказу Путина

"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", - написал глава республики в своем Telegram-канале.