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57 минут назад

Кадыров заявил о готовности отправиться "хоть на Америку" по приказу Путина

Газета.Ruиещё 1

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения могут отправиться даже в Америку, если поступит такой приказ от президента РФ Владимира Путина.

Кадыров заявил о готовности отправиться "хоть на Америку" по приказу Путина
Фото: Телеграм-канал «Kadyrov_95»Телеграм-канал «Kadyrov_95»

"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", - написал глава республики в своем Telegram-канале.

Таким образом Кадыров прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Россия якобы может перебросить чеченские подразделения в Молдавию, чтобы организовать приход к власти пророссийских сил.

Кадыров указал, что таким "самоуверенным знатокам" "до планов России еще учиться и учиться", а попытки Запада развалить Россию тянутся еще с 1990-х годов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, будто передал президенту Молдавии Майе Санду документ, представляющий "детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, о чем идет речь, и посоветовал журналисту обратиться за ответом к самому Зеленскому.

Армия,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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