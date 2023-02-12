Кадыров заявил о готовности отправиться "хоть на Америку" по приказу Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские подразделения могут отправиться даже в Америку, если поступит такой приказ от президента РФ Владимира Путина.
"Если будет приказ Верховного Главнокомандующего, мы готовы хоть на Америку отправиться, оставим Молдову далеко за спиной. И любой такой приказ не обсуждается, а выполняется. Есть все необходимые силы, средства и техника, чтобы воплотить его в жизнь", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Таким образом Кадыров прокомментировал заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что Россия якобы может перебросить чеченские подразделения в Молдавию, чтобы организовать приход к власти пророссийских сил.
Кадыров указал, что таким "самоуверенным знатокам" "до планов России еще учиться и учиться", а попытки Запада развалить Россию тянутся еще с 1990-х годов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, будто передал президенту Молдавии Майе Санду документ, представляющий "детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, о чем идет речь, и посоветовал журналисту обратиться за ответом к самому Зеленскому.