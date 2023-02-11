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1 час назад

В Италии не стали возражать против поставок британских истребителей Киеву

ТАСС

Заместитель министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли заявил, что Рим не будет возражать против поставок британских истребителей на Украину, если они будут использоваться "для оборонительных целей".

В Италии выступили против поставок Киеву истребителей для наступления
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что Италия помогает Украине защищаться.

"Если самолеты будут использоваться в оборонительных целях, у нас нет возражений. Другое дело, если они используются для наступления на российскую территорию", - сказал он в опубликованном в субботу интервью газете Il Messaggero, добавив, что от Киева были получены соответствующие "заверения на этот счет".

8 февраля после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что Киеву предложено начать подготовку в королевстве морских пехотинцев и летчиков истребителей, стоящих на вооружении НАТО. Позднее представитель Сунака уточнил, что правительство пока не принимало решения о передаче истребителей Украине, этот вопрос будет изучен с разных сторон. При этом он добавил, что "ничего исключать нельзя".

Глава британского Минобороны Бен Уоллес заявил, что Великобритания не будет передавать Украине истребители в ближайшее время. Он также напомнил, что, помимо Соединенного Королевства, в производстве истребителей Eurofighter Typhoon участвуют Германия, Испания и Италия, согласие которых потребовалось бы в случае передачи боевых самолетов на Украину.

По итогам прошедшего саммита Евросоюза лидеры нескольких европейских стран заявили, что Киеву не стоит "в ближайшее время" рассчитывать на поставки боевых самолетов.

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что возможные поставки британских истребителей Украине приведут к военно-политическим последствиям для всего мира. В российской дипмиссии добавили, что Москва найдет, чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны.

Армия,Риши Сунак,Владимир Зеленский,Бен Уоллес,НАТО,ЕС,
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