Российские самолеты сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Украинская сторона заявила накануне о высокой активности российских сил по нанесению ударов по объектам в районе Одессы, сообщает "Военное обозрение".

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Ранее в сети появились кадры, на которых якобы российский беспилотник наносит удары по ж/д мосту под Одессой.

Российские бомбардировщики Су-24М нанесли несколько авиаударов по объектам на острове Змеиный, сообщили в пресс-службе ОК "Юг" ВСУ. О каких конкретно объектах идет речь, пока не сообщается.