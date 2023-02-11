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1 час назад

ВО: Командование "Юг" ВСУ заявило, что Су-24М ВКС РФ сбросил авиабомбы на остров Змеиный

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Украинская сторона заявила накануне о высокой активности российских сил по нанесению ударов по объектам в районе Одессы, сообщает "Военное обозрение".

Российские самолеты сбросили авиабомбы на остров Змеиный
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в сети появились кадры, на которых якобы российский беспилотник наносит удары по ж/д мосту под Одессой.

Российские бомбардировщики Су-24М нанесли несколько авиаударов по объектам на острове Змеиный, сообщили в пресс-службе ОК "Юг" ВСУ. О каких конкретно объектах идет речь, пока не сообщается.

Напомним, что летом 2022 года войска ВС РФ оставили остров Змеиный, однако после чего на остров высадились украинские войска. Сразу после этого, ВСУ начали восстанавливать инфраструктуру для эффективной работы с этой позиции. По ранее полученной информации, все необходимое оборудование было доставлено с Запада.

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