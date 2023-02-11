Западные СМИ назвали очевидную цель для Украины

По мнению аналитиков, украинская армия сейчас может продвигаться только на юге зоны проведения специальной военной операции, потому что позиции России на востоке надежно укреплены. Наиболее очевидной целью Украины станет город Мелитополь.

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«Мелитополь был бы очевидной целью для украинского наступления: город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге», — передает The New York Times.

При этом Украине придется сдерживать российское наступление, а также сохранять численность своей армии и техники.

В то же время Россия ожидает такой тактики от Украины.