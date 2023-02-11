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22 минуты назад

The New York Times: для Украины самой очевидной целью является Мелитополь

Ura.Ru

По мнению аналитиков, украинская армия сейчас может продвигаться только на юге зоны проведения специальной военной операции, потому что позиции России на востоке надежно укреплены. Наиболее очевидной целью Украины станет город Мелитополь.

Западные СМИ назвали очевидную цель для Украины
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС

«Мелитополь был бы очевидной целью для украинского наступления: город находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, что делает его важным для снабжения российских войск на юге», — передает The New York Times.

При этом Украине придется сдерживать российское наступление, а также сохранять численность своей армии и техники.

В МИД России заявили о готовности к переговорам с Украиной

В то же время Россия ожидает такой тактики от Украины.

«Русские ждут активных действий с нашей стороны на юге. Мы поддерживаем это напряжение», — сказала пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Армия,СВО,МИД России,
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