Мобилизация: последние новости на сегодня 11 февраля 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 февраля 2023, в материале «Рамблера».

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В Курской области семье мобилизованного отремонтируют аварийный дом

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В Курской области принято решение отремонтировать дом, находящийся в аварийном состоянии, военнослужащему, призванному по мобилизации, сообщает KURSKCITY.

Ранее глава региона Роман Старовойт узнал, что один из военнослужащих сообщил о том, как он со своей супругой и тремя детьми проживает в аварийном доме. Губернатор заявил, что необходимо посмотреть, как действительно обстоят дела в семье. Старовойт отметил, что необходимо оказать помощь и посодействовать в решении данной ситуации.

После этого глава Щигровского района Юрий Астахов вместе с главой сельского совета и подрядчиками провел планерку в доме, где проживает жена и трое детей участника специальной военной операции. В результате было принято решение отремонтировать крышу, усилить потолочные балки и привести в порядок подъезд. В настоящее время ведётся подготовка сметы.

Айсен Николаев поручил утеплить квартиру семьи мобилизованного нерюнгринца

В Якутии мобилизованного Василия Величко навестил глава региона, сообщает ЯСИА.

Поездка состоялась в Нерюнгринский район. Его семье необходима помощь в утеплении квартиры. Айсен Николаев поручил руководству района решить данную проблему.

Мужчина призван в ряды Вооружённых сил России в 2022 году, сейчас он находится в зоне специальной военной операции. Супруга Анастасия Николаевна поддерживает с ним постоянную связь и знает, где он проходит службу. В семье воспитывается трое детей.

Все дополнительные меры поддержки семья получила в полном объёме – 200 тысяч рублей для мобилизованного, заключён социальный контракт на решение трудной жизненной ситуации, оформлена выплата на старшую дочь.

При этом в настоящее время семье необходима помощь в утеплении квартиры. Глава Якутии поручил руководству района разобраться в ситуации. Семья попросила помочь доставить посылки Василию – он служит на отдалённом участке.

Айсен Николаев в память о встрече глава республики подарил семье пылесос, а детям – развивающие игрушки.

Депутат Лантратова призвала выделить бюджетные места в вузах для всех участников СВО

Участникам специальной военной операции необходимо предоставить право на бесплатное обучение в вузе, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению, члена комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яну Лантратову.

Она сообщила, что подготовлен соответствующий проект закона. Документом предлагается установить право приёма на обучение за счёт бюджета россиянам, которые являются ветеранами боевых действий и направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе спецоперации.

Лантратова отметила, что сейчас такое право есть не у всех, что несправедливо.