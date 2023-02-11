Спецоперация на Украине 11 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 февраля 2023 года.

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В ДНР сообщили, что ВСУ препятствуют эвакуации из Угледара

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Украинские Вооруженные силы препятствуют эвакуации жителей Угледара, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-политического эксперта, советника врио главы ДНР Яна Гагина.

По его словам, людей запугивают, а также используют их в качестве живого щита. Гагин назвал такую ситуацию обычной практикой Киева. Подобная обстановка была в Волновахе, в Соледаре и в Мариуполе, когда расстреливали целыми семьями.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре, где продолжаются активные боевые действия, остаются около тысячи мирных жителей.

Российский десантник рассказал о применении ВСУ новых кассетных бомб

Военные Украины в лесах в районе Кременной в Луганской народной республики применяют против военных России кассетные бомбы нового типа, также используется синильная кислота, сообщает RT со ссылкой на одного из бойцов ВДВ РФ, который воюет на этом участке.

Он заявил, что новые кассетные бомбы представляют собой парашют, который опускает саму мину, отстегивающуюся от удара о землю. Бомба таит опасность в том, что ее не слышно, слышно только характерный звук удара о землю.

Также украинская армия использует синильную кислоту с помощью беспилотных летательных аппаратов. При уничтожении или перехвате все равно остается опасность. Дотронуться до них никто не может, так как есть риск поражения.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что армия Украины стала больше использовать беспилотные летательные аппараты под Кременной, в том числе разведывательные. Они поступили в рамках очередной партии вооружения от западных стран.

При обстреле Мелитополя со стороны ВСУ погиб мирный житель

Стало известно о гибели одного мирного жителя в результате обстрела Мелитополя Запорожской области со стороны украинских военных, сообщил в Telegram глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Еще один человек получил ранения и был в экстренном порядке госпитализирован.

Ранее Рогов заявил о повреждении частных жилых домов в результате обстрела Мелитополя со стороны Киева. На месте атаки жилого квартала города есть разрушения и возгорание.