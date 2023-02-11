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14 минут назад

В Лондоне назвали сроки падения Британии в случае полномасштабной войны

Елена Прошина

Если начнется полномасштабная война, британские вооруженные силы смогут выстоять около пяти дней, сообщает news.ru со ссылкой на Financial Times.

В Лондоне назвали сроки падения Британии в случае полномасштабной войны
Фото: flickr.comflickr.com

Как заявил руководитель комитета по обороне парламента страны Тобиас Эллвуд, слабость армии Великобритании заключается в истощении военных запасов. К этому привели высокая инфляция и затраты на замену отправленного Киеву оборудования. В настоящее время в британской армии ощущается серьезная нехватка зенитных и противотанковых ракет, ранее переданных Украине.

По данным издания, сегодня власти Великобритании в сфере обороны в частном порядке рассматривают меры, которые бы позволили сэкономить средства. Лондон может прибегнуть к консервации авианосца HMS Prince of Wales, уменьшению числа полетов ВВС и сокращению операций британского спецназа.

Ранее Эллвуд сказал, что вовлеченная в конфликт вокруг Украины Великобритания должна столкнуться с Россией лицом к лицу. По его словам, сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Глава комитета призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на национальную оборону.

Армия,Тобиас Эллвуд,
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