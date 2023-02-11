В Лондоне назвали сроки падения Британии в случае полномасштабной войны

Если начнется полномасштабная война, британские вооруженные силы смогут выстоять около пяти дней, сообщает news.ru со ссылкой на Financial Times.

Как заявил руководитель комитета по обороне парламента страны Тобиас Эллвуд, слабость армии Великобритании заключается в истощении военных запасов. К этому привели высокая инфляция и затраты на замену отправленного Киеву оборудования. В настоящее время в британской армии ощущается серьезная нехватка зенитных и противотанковых ракет, ранее переданных Украине.

По данным издания, сегодня власти Великобритании в сфере обороны в частном порядке рассматривают меры, которые бы позволили сэкономить средства. Лондон может прибегнуть к консервации авианосца HMS Prince of Wales, уменьшению числа полетов ВВС и сокращению операций британского спецназа.