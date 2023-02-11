В НАТО заявили о намерении передать Украине истребители

Страна член НАТО Словакия начинает переговорный процесс об организации поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) многоцелевых истребителей МиГ-29, которые находятся в распоряжении Минобороны страны. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер .

«Поступило официальное предложение (об организации поставок истребителей ВСУ — прим. URA.RU), поэтому можно начинать переговорный процесс. Мы поможем украинцам, а также получим деньги», — заявил Хегер, его слова приводит издание Pravda .

Ранее Хегер в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал последнему рассмотреть вопрос о возможных поставках МиГ-29, передает RT. Агентство Bloomberg подчеркивало, что на данный момент никто среди стран Евросоюза не осмелился дать Украине подобные обещания. В Китае сочли передачу военной авиации ВСУ поводом для открытого вооруженного конфликта между Европой и Россией.