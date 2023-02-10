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55 минут назад

Пригожин назвал сроки выхода к границам республик Донбасса

Lenta.ru

Для выхода к границам Донецкой народной республики (ДНР) потребуется от полутора до двух лет боевых действий, заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью военному корреспонденту Семену Пегову.

Пригожин назвал сроки выхода к границам республик Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то еще хотя бы годика полтора-два надо поработать», — сказал Пригожин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закрепились в северной части Артемовска. По его словам, российские военные обошли город с северной, южной и восточной частей.

Армия,Семен Пегов,Денис Пушилин,Евгений Пригожин,
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