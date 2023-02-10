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46 минут назад

Politico: Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет на 2024 год

Газета.Ruиещё 2

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится запросить у конгресса самый большой оборонный бюджет на 2024 год за всю историю. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на заявление замминистра обороны США по финансам Майкла Маккорда.

СМИ: Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году», — заявил Маккорд, имея ввиду величину проекта бюджета.

В статье говорится, что сумма бюджета Пентагона 2022 год составила рекордные $858 млрд.

По мнению высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, Пентагон будет инвестировать в пополнение запасов боевых припасов и поддержку Украины. Маккорд также указал, что высокий объем расходов закладывается в проект на случай сокращений в финальной версии документа.

В материале упоминается, что проект оборонного бюджета будет опубликован 9 марта.

Ранее член палаты представителей от первого избирательного округа Флориды республиканец Мэтт Гетц предложил администрации США прекратить финансирование вооружения Украины, поскольку, по его мнению, эти расходы невозможно проконтролировать.

Армия,Мэтт Гетц,Джозеф Байден,Администрация США,Пентагон,
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