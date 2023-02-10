СМИ: Байден готовит самый большой за всю историю оборонный бюджет

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится запросить у конгресса самый большой оборонный бюджет на 2024 год за всю историю. Об этом сообщает американская газета Politico, ссылаясь на заявление замминистра обороны США по финансам Майкла Маккорда.

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«Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году», — заявил Маккорд, имея ввиду величину проекта бюджета.

В статье говорится, что сумма бюджета Пентагона 2022 год составила рекордные $858 млрд.

По мнению высокопоставленного представителя оборонного ведомства США, Пентагон будет инвестировать в пополнение запасов боевых припасов и поддержку Украины. Маккорд также указал, что высокий объем расходов закладывается в проект на случай сокращений в финальной версии документа.

В материале упоминается, что проект оборонного бюджета будет опубликован 9 марта.