США отказались от постоянного военного присутствия в странах Балтики

«Я думаю, что немного рано говорить об ответе на [вопрос о постоянном военном присутствии]. Откровенно говоря, возможно, ответа нет. Важным остается то, что мы признали, как изменилась ситуация с безопасностью в Европе. Мы продолжим пересматривать то, что мы и союзники делаем: инвестиции, как они продвигаются по вопросам позиционирования», — заявила она.