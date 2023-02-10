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6 минут назад

США отказались от постоянного военного присутствия в странах Балтики и Румынии

Lenta.ru

На данный момент военное руководство США не планирует вводить постоянное военное присутствие в странах Балтики и Румынии и намерено продолжать сдерживание России с помощью усиления союзников по НАТО. Об этом заявила помощник главы Пентагона по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин, сообщает ТАСС.

США отказались от постоянного военного присутствия в странах Балтики
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что немного рано говорить об ответе на [вопрос о постоянном военном присутствии]. Откровенно говоря, возможно, ответа нет. Важным остается то, что мы признали, как изменилась ситуация с безопасностью в Европе. Мы продолжим пересматривать то, что мы и союзники делаем: инвестиции, как они продвигаются по вопросам позиционирования», — заявила она.

Карлин добавила, что Вашингтон «продолжает вести постоянную оценку российской угрозы для территории НАТО».

Ранее замглавы Госдепа США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Вашингтон крайне заинтересован в возобновлении переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией, а также в продолжении взаимных инспекций на стратегических объектах.

Армия,НАТО,Госдеп США,Пентагон,
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