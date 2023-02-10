Посол РФ: 90% поставок западного вооружения для ВСУ проходит через Польшу

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что около 90% поставок западной военной техники для Вооружённых сил Украины (ВСУ) проходит через Польшу.

«По заявлению польских и украинских официальных лиц, 90% всей военной помощи, которая предоставляется Западом Украине, проходит через польскую территорию», — цитирует его ТАСС.

Андреев добавил, что Варшава выступает в качестве своего рода транзитного коридора или хаба для переброски военной помощи Киеву, а также для сосредоточения переброски наёмников на Украину.