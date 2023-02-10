Шойгу созвонился с главой Минобороны Армении

Накануне министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван предоставил Баку свои предложения по мирному соглашению. По его словам, встреча с азербайджанской стороной должна была состояться в декабре прошлого года в Москве, однако она была отменена.