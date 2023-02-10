СМИ: Пентагон хочет возобновить "сверхсекретные" программы на Украине

Пентагон призывает Конгресс возобновить финансирование как минимум двух "сверхсекретных" программ на Украине, реализация которых была приостановлена в начале прошлого года. Как пишет в пятницу газета The Washington Post, в случае одобрения этот шаг позволит американским военным больше использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и работы в информационном поле.
Издание отмечает, что речь идет о нерегулярных военных программах, которые позволяют американским военным с согласия правительства принимающей страны и соответствующего посольства США давать задания и приказы. До начала российской операции на Украине силы специальных операций США проводили там две программы "нерегулярных боевых действий". Как сообщил изданию причастный к их реализации, американские спецназовцы координировали отправку украинских оперативников на тайные разведывательные миссии на востоке страны, а также "разбор российской пропаганды".
Издание отмечает, что представители Пентагона готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании военного ведомства в следующем году. В случае успеха работа этих программ может быть возобновлена в 2024 году.
В Конгрессе заявили, что трудно предсказать результат дебатов, особенно учитывая, что республиканцы расходятся во мнениях относительно огромных сумм, которые тратятся на Украину. Критики инициативы утверждают, что такие действия могут еще больше вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине. Представители Министерства обороны США, однако, утверждают, что, в отличие от более масштабных и открытых действий Пентагона по вооружению украинской армии, секретные программы "не будут напрямую способствовать боеспособности Украины", потому что задействованные оперативники и их кураторы из США якобы будут ограничены выполнением только небоевых задач.