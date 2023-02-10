СМИ: Пентагон хочет возобновить "сверхсекретные" программы на Украине

Пентагон призывает Конгресс возобновить финансирование как минимум двух "сверхсекретных" программ на Украине, реализация которых была приостановлена в начале прошлого года. Как пишет в пятницу газета The Washington Post, в случае одобрения этот шаг позволит американским военным больше использовать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и работы в информационном поле.

Издание отмечает, что речь идет о нерегулярных военных программах, которые позволяют американским военным с согласия правительства принимающей страны и соответствующего посольства США давать задания и приказы. До начала российской операции на Украине силы специальных операций США проводили там две программы "нерегулярных боевых действий". Как сообщил изданию причастный к их реализации, американские спецназовцы координировали отправку украинских оперативников на тайные разведывательные миссии на востоке страны, а также "разбор российской пропаганды".

Издание отмечает, что представители Пентагона готовят предложение для рассмотрения законодателями в ближайшие месяцы, когда начнется работа над законопроектом о политике и финансировании военного ведомства в следующем году. В случае успеха работа этих программ может быть возобновлена в 2024 году.