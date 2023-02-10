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1 час назад

Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать свое оружие на Украину

Lenta.ruиещё 2

Официальный Берн не разрешил Испании передать Украине зенитные орудия швейцарского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).

Швейцария не разрешила Испании реэкспортировать свое оружие на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Швейцария отклонила просьбу Испании от 16 января 2023 года о реэкспорте на Украину двух 35-миллиметровых зенитных орудий швейцарского производства», — заявил пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш.

Он напомнил, что при реэскпорте оружия из Швейцарии государства подписывают документ о недопустимости отправки техники в третьи страны.

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