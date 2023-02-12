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30 минут назад

В Херсонской области нашли крупный схрон с зарядами для гранатомета

ТАССиещё 2

Полиция Херсонской области обнаружила в районе Новой Маячки в Алёшкинском районе крупный схрон боеприпасов для гранатомета, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД региона. Всего в тайнике было 832 заряда.

В Херсонской области нашли крупный схрон с зарядами для гранатомета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции Алёшковского муниципального округа установили местонахождение тайника с боеприпасами в лесном массиве районе поселка Новая Маячка. Правоохранители обнаружили и изъяли 832 выстрела к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом", - говорится в распространенном сообщении.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о назначении вознаграждения для граждан, которые добровольно сдадут нелегальное оружие и боеприпасы. За различные виды оружия предусмотрены разные выплаты. В частности, за одну единицу боевого огнестрельного оружия, включая пистолеты, винтовки и гранатометы, выплата составит 10 тыс. рублей, за самодельное оружие или обрезы - 3 тыс. рублей, за все виды патронов - 20 рублей за штуку.

Армия,Владимир Сальдо,
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