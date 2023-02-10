В Индии рассказали о «меняющей правила игры» ракете

Сверхзвуковая противокорабельная ракета BrahMos влияет на ситуацию в Южной Азии. Об этом ТАСС сообщил главный советник генерального директора российско-индийской компании BrahMos Aerospace вице-адмирал Эн Эн Кумар.

«Эта ракета изменила правила игры в регионе», — сказал он.

Вице-адмирал добавил, что наличие у Индии обладающей уникальными характеристиками BrahMos помогает поддерживать спокойствие в регионе, где до сих пор существуют пограничные споры.

Ракета BrahMos основана на экспортной версии российской П-800 «Оникс». Один из собеседников агентства на предприятии отметил, что ракета уже на 60 процентов индийская. В частности, в ней используют индийское программное обеспечение. BrahMos Aerospace выпускает ракеты морского, подводного, наземного и авиационного базирования.

Ранее управляющий директор и главное должностное лицо BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране рассказал о работе над новой ракетой BrahMos NG, которую планируют предложить Вооруженным силам России.