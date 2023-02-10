Китай предупредил Европу о последствиях помощи Украине

Европейские страны рискуют втянуть себя в украинский конфликт, если передадут Киеву истребители. О последствиях помощи Украине предупредили эксперты, опрошенные китайским изданием Global Times (GT).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По мнению аналитиков, если страны Европы предоставят Украине истребители, то это не только вызовет сильную реакцию со стороны России, но и втянет в кризис еще больше стран и обострит ситуацию в мире.

Китайский военный эксперт Сун Чжунпин допустил, что Лондон первым отправит Киеву истребители и в результате изменит ситуацию на поле боя. «Требуется время, чтобы обучить украинских пилотов полетам на истребителях НАТО. Это означает, что, вполне вероятно, что солдаты НАТО будут летать на реактивных самолетах и окажутся вовлечены в украинский кризис», — поделился мнением аналитик. Он добавил, что истребители НАТО вряд ли будут размещены на Украине, их базой могут стать соседние страны, которые тоже будут втянуты в конфликт.

Младший научный сотрудник Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун считает, что западные страны участвуют в соревновании по накачке Украины оружием. «Это особенно очевидно сейчас в Европе, где государства конкурируют за то, чтобы предложить Киеву военную технику и продемонстрировать свое дипломатическое влияние», — добавил он.