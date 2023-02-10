Военкор объяснил эвакуацию населения Угледара

Российские войска проводят эвакуацию гражданских в Угледаре, чтобы они могли сохранить жизнь, заявил военный корреспондент Александр Сладков в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это отличает подход российских сил от Вооруженных сил Украины (ВСУ).