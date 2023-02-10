Военкор объяснил эвакуацию населения Угледара

Российские войска проводят эвакуацию гражданских в Угледаре, чтобы они могли сохранить жизнь, заявил военный корреспондент Александр Сладков в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это отличает подход российских сил от Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Для того чтобы сделать жизнь жителей Угледара безопасной, мы предлагаем им уйти в Волноваху — наш силовой район», — сказал военкор, отметив, что Россия готова предоставить гражданским безопасные условия проживания.
Накануне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.