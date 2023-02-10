В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
24 минуты назад

Военкор объяснил эвакуацию населения Угледара

Lenta.ru

Российские войска проводят эвакуацию гражданских в Угледаре, чтобы они могли сохранить жизнь, заявил военный корреспондент Александр Сладков в интервью радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это отличает подход российских сил от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военкор объяснил эвакуацию населения Угледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для того чтобы сделать жизнь жителей Угледара безопасной, мы предлагаем им уйти в Волноваху — наш силовой район», — сказал военкор, отметив, что Россия готова предоставить гражданским безопасные условия проживания.

Накануне врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ВСУ пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара.

Армия,Денис Пушилин,Александр Сладков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители