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14 минут назад

Китай закупит 15 тысяч беспилотников у Ирана

Елена Прошина

КНР намерены приобрести у Ирана 15 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на агентство Entekhab.

Китай закупит 15 тысяч беспилотников у Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам неназванного советника министра разведки Ирана, за БЛА выстроилась настоящая очередь. Приобрести у иранской республики беспилотники планируют еще 89 стран.

Источник также подчеркнул, что поддерживает политику духовного лидера страны аятолла Али Хаменеи, ориентированную на Восток. В частности, государство намерено улучшить отношения с Китаем и Россией для «стратегической борьбы с западной гегемонией».

Ранее стало известно, что США расширили санкции против Ирана. В новый пакет вошли девять компаний, связанных с нефтяной отраслью. Среди прочих – крупнейший в Иране производитель полиэтилена, компания Amir Kabir Petrochemical Company. У попавших под рестрикции компании заморозили активы, с ними теперь не могут сотрудничать граждане США.

Армия,Али Хаменеи,
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