Китай закупит 15 тысяч беспилотников у Ирана

КНР намерены приобрести у Ирана 15 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на агентство Entekhab.

По словам неназванного советника министра разведки Ирана, за БЛА выстроилась настоящая очередь. Приобрести у иранской республики беспилотники планируют еще 89 стран.

Источник также подчеркнул, что поддерживает политику духовного лидера страны аятолла Али Хаменеи, ориентированную на Восток. В частности, государство намерено улучшить отношения с Китаем и Россией для «стратегической борьбы с западной гегемонией».