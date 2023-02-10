В Минобороны РФ заявили о перешедшем под контроль российских войск поселке Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Он заявил, что поселок был освобожден в результате наступления Западной группировки войск на купянском направлении.

Ранее под контроль российских военных перешел населенный пункт Соль в ДНР.

В Минобороны рассказали, что населенный пункт был взят добровольцами штурмовых отрядов, которых поддерживала авиация, ракетные войска и артиллерия.

Незадолго до этого под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар.