В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
1 час назад

Минобороны: Россия взяла под контроль поселок Двуречное под Харьковом

Мария Иванова

В Минобороны РФ заявили о перешедшем под контроль российских войск поселке Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Он заявил, что поселок был освобожден в результате наступления Западной группировки войск на купянском направлении.

Ранее под контроль российских военных перешел населенный пункт Соль в ДНР.

В Минобороны рассказали, что населенный пункт был взят добровольцами штурмовых отрядов, которых поддерживала авиация, ракетные войска и артиллерия.

Незадолго до этого под контроль российских военных полностью перешел донецкий город Соледар.

Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра

В Минобороны подчеркивали, что город имеет стратегическое значение: контроль над ним «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в городе украинские войска».

Армия,Видео,Игорь Конашенков,Минобороны России,
80
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители