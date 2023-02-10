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1 час назад

Минобороны заявило о попытке диверсантов ВСУ высадиться на берегу Днепра

Елена Прошина

Военнослужащие ВС РФ отразили высадку диверсантов ВСУ на левобережье Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков», - сообщили в ведомстве.

Координаты места высадки группы были оперативно переданы в командный пункт. В результате российские военнослужащие уничтожили диверсантов из стрелкового оружия.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Днепре раздавались мощные взрывы. Кроме того, в пятницу, 10 февраля, взрывы были слышны и в других районах. Местные власти подтвердили попадание ракет по важной инфраструктуре. Так, зафиксированы попадания в Южную ТЭЦ в Одессе, а также в ТЭЦ-5 в Голосеевском районе Киева.

Армия,Видео,Верховный суд,Минобороны России,
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