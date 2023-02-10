Военнослужащие ВС РФ отразили высадку диверсантов ВСУ на левобережье Днепра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков», - сообщили в ведомстве.
Координаты места высадки группы были оперативно переданы в командный пункт. В результате российские военнослужащие уничтожили диверсантов из стрелкового оружия.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Днепре раздавались мощные взрывы. Кроме того, в пятницу, 10 февраля, взрывы были слышны и в других районах. Местные власти подтвердили попадание ракет по важной инфраструктуре. Так, зафиксированы попадания в Южную ТЭЦ в Одессе, а также в ТЭЦ-5 в Голосеевском районе Киева.