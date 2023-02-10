Ранее украинские СМИ сообщали, что в Днепре раздавались мощные взрывы. Кроме того, в пятницу, 10 февраля, взрывы были слышны и в других районах. Местные власти подтвердили попадание ракет по важной инфраструктуре. Так, зафиксированы попадания в Южную ТЭЦ в Одессе, а также в ТЭЦ-5 в Голосеевском районе Киева.