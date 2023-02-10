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30 минут назад

Минобороны заявило о попытке ВСУ высадиться на левый берег Днепра в Херсоне

Lenta.ru

Российские военные отразили высадку украинских диверсантов, которые пытались высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве уточнили, что диверсионную группу в Херсонской области заметили разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата. Координаты возможной высадки противника они передали на командный пункт батальона.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

Впоследствии Украина не раз пыталась атаковать российские позиции на левом берегу Днепра. В частности, 25 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались переправиться на левый берег реки в районе населенного пункта Днепряны.

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