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1 час назад

В офисе Зеленского заявили об истощении запаса боеприпасов у ВСУ

Алиса Селезнёва

Высокая интенсивность боев привела к тому, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось боеприпасов. Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

На Украине заявили о почти нулевом уровне запасов боеприпасов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, у украинских войск «очень быстро» заканчиваются боеприпасы из-за тяжелых боев.

«Сейчас у нас почти нет боеприпасов», - подчеркнул Жовква, отметив, что Украине нужны также дальнобойная артиллерия, танки и истребители.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу». При этом в Германии и США отметили, что не будут поставлять военные самолеты Украине. А премьер Словакии Эдуард Хегер пообещал Киеву МиГ-29.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможная передача истребителей Киеву не изменит целей Москвы, которые она намерена достигнуть в ходе спецоперации, а лишь приведет к эскалации напряженности, затянет конфликт и сделает его «более болезненным и мучительным для Украины».

Армия,Эдуард Хегер,Игорь Жовква,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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