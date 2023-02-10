На Украине заявили о почти нулевом уровне запасов боеприпасов

Высокая интенсивность боев привела к тому, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось боеприпасов. Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

По его словам, у украинских войск «очень быстро» заканчиваются боеприпасы из-за тяжелых боев.

«Сейчас у нас почти нет боеприпасов», - подчеркнул Жовква, отметив, что Украине нужны также дальнобойная артиллерия, танки и истребители.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу». При этом в Германии и США отметили, что не будут поставлять военные самолеты Украине. А премьер Словакии Эдуард Хегер пообещал Киеву МиГ-29.