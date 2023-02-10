На борту китайского аэростата нашли разведоборудование

Сбитый 4 февраля над территорией США китайский аэростат содержал множество приборов для сбора данных и принадлежит к целому разведывательному флоту КНР, — сообщает FT со ссылкой на источники в Государственном департаменте США.

По словам представителя Госдепа, аналогичные аэростаты используются для спора данных на территории свыше 40 государств на пяти континентах. Источник FT отметил, что в США в дальнейшем уведомят союзников о масштабе программы.

По словам чиновника фотографии аэростата с высоким разрешением, сделанные самолетами-разведчиками U-2, «показали, что высотный аэростат способен проводить операции по сбору разведданных» и содержал несколько антенн, включая матрицу, которая могла использоваться для сбора данных о местоположении зонда и передачи их по спутниковой связи.

Собеседник американского издания сообщил, что производитель аэростата является утвержденным поставщиком для вооруженных сил США.

В Республиканской партии США заявили, что инцидент с аэростатам должен повысить осознание масштаба китайской угрозы у населения США. При этом ряд депутатов из обеих основных партий США обратились к представителям Пентагона с вопросом о том, почему такому объекту было разрешено вести наблюдение за секретными объектами США в течение восьми дней.