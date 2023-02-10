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16 минут назад

Рогов сообщил об ударе по району ДнепроГЭС в городе Запорожье

ТАСС

Пожары возникли в подконтрольном Киеву городе Запорожье после серии взрывов, в том числе в районе Днепровской ГЭС. Об этом сообщил в пятницу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил об ударе по району ДнепроГЭС в городе Запорожье
Фото: WikinymousWikinymous

"Сегодня на протяжении примерно 40 минут начиная с 05:55 [мск] в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех с лишним десятках взрывов, которые были слышны в разных частях города. В нескольких местах прилетов были видны пожары и поднимающиеся столпы дыма. На данный момент известно о трех прилетах в районе ДнепроГЭС, пяти прилетах по подстанции "Днепр - Донбасс" в Шевченковском районе около улицы Сикорского (Куйбышева)", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Рогова, на некоторых участках дорог в городе перекрыто движение. Во многих районах Запорожья наблюдаются перебои с подачей воды и электричества, зафиксирован неустойчивый телесигнал.

Ранним утром украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, после этого в городе начались перебои с электроэнергией. Секретарь местного горсовета Анатолий Куртев заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры Запорожья.

Армия,Владимир Рогов,
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