Рогов сообщил об ударе по району ДнепроГЭС в городе Запорожье

"Сегодня на протяжении примерно 40 минут начиная с 05:55 [мск] в областном центре, временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Мои земляки сообщают, что речь идет о как минимум трех с лишним десятках взрывов, которые были слышны в разных частях города. В нескольких местах прилетов были видны пожары и поднимающиеся столпы дыма. На данный момент известно о трех прилетах в районе ДнепроГЭС, пяти прилетах по подстанции "Днепр - Донбасс" в Шевченковском районе около улицы Сикорского (Куйбышева)", - написал он в своем Telegram-канале.