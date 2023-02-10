Над территорией Молдавии пролетела ракета

"Ответственные структуры министерства обнаружили в 10:18 утра по местному времени (11:18 мск - прим. ТАСС) ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над селом Мокра в приднестровском регионе, а затем над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины. Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства республики", - говорится в сообщении на сайте министерства.