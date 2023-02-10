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20 минут назад

В Молдавии проверяют утверждения Украины о пролете якобы ракеты РФ над территорией страны

ТАСС

Министерство обороны Молдавии проверяет утверждения властей Украины о пролете якобы российской ракеты над территорией страны. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь оборонного ведомства Молдавии Алла Диакону.

Над территорией Молдавии пролетела ракета
Фото: ТАССТАСС

"Появившаяся в украинских СМИ информация о пролете ракеты над нашей территорией проверяется, подробности сообщим позже", - сказала она.

Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны.

"Ответственные структуры министерства обнаружили в 10:18 утра по местному времени (11:18 мск - прим. ТАСС) ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над селом Мокра в приднестровском регионе, а затем над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины. Министерство обороны в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства республики", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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