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36 минут назад

Описаны последствия прекращения поставок вооружения Украине из США

Lenta.ru

Отказ США от военной и финансовой поддержки Украины в конфликте с Россией приведет к сокращению потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ), что потенциально могло бы подтолкнуть руководство Киева к началу мирных переговоров. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Описаны последствия прекращения поставок вооружения Украине из США
Фото: U.S. Air ForceU.S. Air Force

«Сегодня США и страны блокблока НАТО активно поддерживают ВСУ в борьбе с нашей страной, они являются прямыми соучастниками военных преступлений в отношении военнослужащих и гражданских лиц. Поставки вооружений, безусловно, играют здесь значительную роль, тем более, что речь идет уже о дальнобойных видах», — сказал Швыткин.

Он допустил, что прекращение поставок позитивно повлияет на деэскалацию и позволит подтолкнуть власть Украины к конструктивному завершению конфликта.

«Хотелось бы подчеркнуть, что поставки Россию не пугают. Потенциал наших вооружений большой, чему свидетельствует начало наступательных действий, — сказал депутат. — Если США прекратят поддержку Украины, конфликт, конечно, не прекратится, ведь есть же еще страны Европы. Но потенциал ВСУ, однозначно, уменьшится».

Члены Республиканской партии в США выступили против военной и финансовой помощи Украине от Вашингтона, передает Newsweek.

Конгрессмен Мэтт Гетц представил «Резолюцию об усталости от Украины», в которой он и еще 10 соавторов призвали США прекратить поставки оружия и финансовую поддержку Киева, а также прийти к мирному соглашению.

Армия,Мэтт Гетц,Юрий Швыткин,Республиканская партия США,НАТО,Госдума,
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