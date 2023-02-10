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42 минуты назад

В ДНР заявили о наличии несовершеннолетних среди попадающих в плен бойцов ВСУ

ТАСС

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что среди пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть несовершеннолетние бойцы 16-17 лет.

В ДНР заявили о наличии несовершеннолетних среди попадающих в плен ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть пленные, которым 16-17 лет", - сказал он в пятницу в эфире ПервПервого канала.

Гагин также обратил внимание на расширение призывного ценза ВСУ. По его утверждению, призывают не только молодежь, но и "очень возрастных, и бывших негодных к действительной воинской службе, и даже женщин".

25 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Затем Верховная рада неоднократно продлевала ее действие наряду с военным положением, в последний раз мобилизация была продлена до 19 февраля 2023 года. 14 декабря 2022 года замминистра обороны Украины Анна Маляр допустила новую волну мобилизации для восполнения потерь и ротации войск. 23 января Зеленский заявил, что командованию ВСУ поручено сформировать резервы личного состава, чтобы создать возможности для ротации военных.

Армия,Анна Маляр,Ян Гагин,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Первый канал,
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