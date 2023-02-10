Советник врио главы ДНР рассказал о тяжелой обстановке в Марьинке

Советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные проламывают оборону украинской армии в Марьинке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

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«Пока не буду говорить даты, но [Марьинка] будет освобождена в ближайшее время. Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — сказал он.

Кимаковский отметил, что многие дома в городе практически представляют собой доты, укрепленные внутри бревнами, железобетоном, некоторые закопаны на три этажа вниз. По его словам, они оборудованы «натовскими устройствами», которые отслеживают перемещения техники Вооруженных сил России и корректировки артиллерии.

6 февраля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Марьинском направлении идут ожесточенные бои, там украинская армия пытается удержать позиции.

Неделей ранее Пушилин сообщал, что украинская армия продолжает перебрасывать резервы на Артемовское, Угледарское и Марьинское направления. 18 января Пушилин рассказал, что в Марьинке российские бойцы продолжают «зачистку» и что противник пытается удержаться в частном секторе и в небольших промышленных предприятиях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.