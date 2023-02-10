В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
6 минут назад

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил, что обстановка в Марьинке очень тяжелая

Газета.Ru

Советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные проламывают оборону украинской армии в Марьинке в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Советник врио главы ДНР рассказал о тяжелой обстановке в Марьинке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока не буду говорить даты, но [Марьинка] будет освобождена в ближайшее время. Обстановка очень тяжелая, этот город долгое время превращался вооруженными формирования Украины, практически все восемь лет, в укрепрайон. И поэтому приходится проламывать оборону противника», — сказал он.

Кимаковский отметил, что многие дома в городе практически представляют собой доты, укрепленные внутри бревнами, железобетоном, некоторые закопаны на три этажа вниз. По его словам, они оборудованы «натовскими устройствами», которые отслеживают перемещения техники Вооруженных сил России и корректировки артиллерии.

6 февраля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Марьинском направлении идут ожесточенные бои, там украинская армия пытается удержать позиции.

Неделей ранее Пушилин сообщал, что украинская армия продолжает перебрасывать резервы на Артемовское, Угледарское и Марьинское направления. 18 января Пушилин рассказал, что в Марьинке российские бойцы продолжают «зачистку» и что противник пытается удержаться в частном секторе и в небольших промышленных предприятиях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Игорь Кимаковский,Денис Пушилин,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители