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23 минуты назад

Названо преимущество российских систем ПВО над западными

Lenta.ru

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» способны сбивать ракеты американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Преимущество российских систем противовоздушной обороны (ПВО) назвал военный эксперт Алексей Анпилогов, передает РИА ФАН.

Названо преимущество российских систем ПВО над западными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Задача борьбы с реактивными снарядами от HIMARS, которые двигаются с околозвуковой скоростью, на Западе даже не ставилась. То, что сейчас делают российские "Панцири" и "Торы" на Украине, западные системы не могут делать в принципе», — рассказал он.

По словам аналитика, в ходе совершенствования ЗРК «Тор» российские инженеры увеличивают количество поражаемых комплексом целей. Он подчеркнул, что важно обеспечить насыщение армии этими системами.

Ранее заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Ижевского электромеханического завода «Купол» Илья Рыков рассказал, что ЗРК «Тор» смогут противостоять РСЗО HIMARS после доработки.

В январе РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что российскую систему ПВО в зоне проведения спецоперации усилят новейшими ЗРПК «Панцирь-СМ», которые могут на большей дальности уничтожать дроны и снаряды РСЗО.

Армия,ИЭМЗ "Купол",
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