Названо преимущество российских систем ПВО над западными

«Задача борьбы с реактивными снарядами от HIMARS, которые двигаются с околозвуковой скоростью, на Западе даже не ставилась. То, что сейчас делают российские "Панцири" и "Торы" на Украине, западные системы не могут делать в принципе», — рассказал он.