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14 минут назад

Российские военные уничтожили радиолокатор наведения ЗРК С-300

Lenta.ruиещё 3

Российские военнослужащие уничтожили радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам в субботу, 11 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков..

Российские военные уничтожили радиолокатор наведения ЗРК С-300
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что цель удалось поразить в районе населенного пункта Новый Буг в Николаевской области.

Также представитель ведомства рассказал, что российские силы уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей 35Д6 в районе села Шебелинка Харьковской области.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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