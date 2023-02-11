Российские военные уничтожили радиолокатор наведения ЗРК С-300

Российские военнослужащие уничтожили радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам в субботу, 11 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков..

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Отмечается, что цель удалось поразить в районе населенного пункта Новый Буг в Николаевской области.