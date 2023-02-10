В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
20 минут назад

Украина попросила у Нидерландов истребители F-16

Мария Иванова

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что Украина направила стране официальный запрос на поставку истребителей F-16. Об этом сообщает NOS.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил «крылья для свободы», отмечает NOS. По словам Оллонгрен, просьба понятна, но ее нелегко выполнить.

«Нам нужно обсудить поставки F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом», - подчеркнула министр.

Прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, военные должны будут пройти обучение, отметила она. Министр напомнила, что F-16 являются частью системы обороны США, поэтому американское правительство должно дать разрешение на их поставки.

Названа причина отказа западных стран от поставок Киеву истребителей F-16

В перспективе Украина может стать одной из стран, использующих F-16, считает Оллонгрен.

«Она все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители», - заключила она.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

При этом в Германии и США ранее заявили, что не будут поставлять истребители Украине.

Армия,Видео,Владимир Зеленский,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители