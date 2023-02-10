Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что Украина направила стране официальный запрос на поставку истребителей F-16. Об этом сообщает NOS.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил «крылья для свободы», отмечает NOS. По словам Оллонгрен, просьба понятна, но ее нелегко выполнить.

«Нам нужно обсудить поставки F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом», - подчеркнула министр.

Прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, военные должны будут пройти обучение, отметила она. Министр напомнила, что F-16 являются частью системы обороны США, поэтому американское правительство должно дать разрешение на их поставки.

В перспективе Украина может стать одной из стран, использующих F-16, считает Оллонгрен.

«Она все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители», - заключила она.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».