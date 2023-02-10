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57 минут назад

В ДНР заявили об огневом контроле над всеми дорогами у Артемовска

Мария Иванова

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что все дороги возле Артемовска находятся под огневым контролем российских военных. Об этом сообщает ТАСС.

В ДНР заявили об огневом контроле над всеми дорогами у Артемовска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже заявлено о том, что Красная гора освобождена - это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги», - подчеркнул Кимаковский.

Он добавил, что есть не только основные дороги, ВСУ могут получать подкрепление и боеприпасы и по грунтовым дорогам, и по дорогам вдоль лесополос.

«Но сегодня надо сказать, что все дороги находятся под огневым контролем ВС РФ», - заключил Кимаковский.

1 февраля в ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение.

Также в ДНР рассказали о боях за контроль над трассой Часов Яр - Артемовск. Помощник главы ДНР Ян Гагин называл ее последним путем для снабжения украинской группировки.

Он отмечал, что когда дорога будет взята под контроль, тогда будет взят и сам Артемовск.

Армия,Игорь Кимаковский,Ян Гагин,Верховный суд,
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