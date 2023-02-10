МИД: западное оружие на Украине будет уничтожено

Москва на фоне планов западных государств поставить Украине новые виды вооружения напоминает, что любые грузы с военной помощью для Киева станут законной целью для российских военных и будут уничтожены. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Фото: Рамблер Рамблер

Он рассказал, что расширение номенклатуры поставок вооружения в помощь Украине со стороны Запада неизбежно ведет к эскалации конфликта. По его словам, российские военнослужащие на фоне этих заявлений должны сохранять бдительность, так как в случае получения западного вооружения Киев начнет наращивать обстрелы. Полищук допустил, что Украина может ударить по Крыму.

Он также подчеркнул, что вся ответственность за подобные действия будет лежать на «западных кураторах Украины». Полищук указал, что именно их активная поддержка предоставила Киеву возможность использовать полученное вооружение для «убийства мирных жителей и обстрелов российских городов».