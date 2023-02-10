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12 минут назад

Премьер Финляндии не исключает возможности отправки истребителей на Украину

RT на русском

Глава правительства Финляндии Санна Марин не исключает возможности отправки истребителей на Украину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

По словам Марин, Финляндия готова помочь всем, чем сможет.

«Я не хочу на данном этапе ничего исключать... Мы должны также обсудить вопрос более тяжёлого вооружения», — сказала политик.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Швеция и Финляндия превращаются в прифронтовые страны.

Также в украинских военных кругах заявили, что Киев готов использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму.

Армия,Александр Грушко,МИД России,
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