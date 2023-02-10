Спецоперация на Украине 10 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 10 февраля 2023 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Российский десантник рассказал о предотвращенном прорыве группы ВСУ в ЛНР

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Десантники Вооруженных сил России ликвидировали в ЛНР семь украинских солдат, которые пытались зайти в тыл российской армии. Об этом сообщил командир подразделения с позывным Лесник, передает РИА Новости.

Он рассказал, что семь украинских военнослужащих в ходе наступления двух парашютно-десантных рот предприняли попытку обойти эти подразделения с левого фланга, но их вовремя обнаружили. Российские солдаты открыли огонь из минометов и АГС. Противник был уничтожен на дистанции 600 метров, отметил Лесник.

Пленным военнослужащим ВСУ прочитали лекции о дружбе народов России и Украины

Солдатам Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен российской стороне, члены «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) прочли лекцию о недопустимости «русофобской политики Киева». Об этом пишет газета «ВЗГЛЯД» со ссылкой на сайт «Единой России».

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов рассказал, что пленным в ходе лекции в исправительной колонии напомнили о братстве народов и общей истории, включая победу в Великой Отечественной войне.

Он уточнил, что бывшие военнослужащие ВСУ после беседы выразили готовность вступить в армию РФ и сражаться на российской стороне.

В публикации отмечается, что один из военнопленных армии Украины после просветительской лекции рассказал о своем отношении касательно конфликта Москвы и Киева, а также стратегии Запада. Он пояснил, что считает неправильными попытки других стран влезть в «славянский мир».

«Вся вот эта националистическая вражда, которая происходит, — мы хотим просто от этого всего избавиться», — подчеркнул солдат.

В ДНР сообщили о двух пострадавших мирных жителях в результате обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 164 снаряда, два мирных жителя получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.