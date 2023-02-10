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51 минуту назад

КНДР показала самое большое в истории страны число ядерных ракет

Елена Прошина

Северная Корея продемонстрировала самое большое количество ядерных ракет в истории государства. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

КНДР показала самое большое в истории страны число ядерных ракет
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, 8 февраля в Пхеньяне прошел парад по случаю 75-й годовщины образования Корейской народной армии. Там были представлены межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Агентство утверждает, что на опубликованных снимках запечатлены 11 МБР «Хвасон-17». Кроме того, на параде, вероятно, присутствовал прототип новой межконтинентальной баллистической ракеты с твердотопливным двигателем.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда при этом заявил, что такого количества ракет будет достаточно, чтобы уничтожить существующую противоракетную оборону Соединенных Штатов.

«Это в совокупности больше пусковых установок МБР, чем мы когда-либо видели на северокорейском параде», — указал он.

Профессор Университета Ихва (Ewha) в Сеуле Лейф-Эрик Исли выразил мнение, что Пхеньян этой демонстрацией намеревался передать послание мировому сообществу.

«На этот раз Ким Чен Ын позволил тактическим и ракетным силам говорить самим за себя», — пояснил профессор.

Армия,Чен Ким,
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