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19 минут назад

В "Ростехе" сообщили о разработке боеприпасов с точностью поражения почти 100%

Газета.Ruиещё 1

В "Ростехе" сообщили, что в России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к 100%, передает РИА Новости. Как заявили "Ростехе", в госкорпорации наращивают производство таких боеприпасов и создают новые образцы высокоточного оружия. "Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность - очень высокая", - сказали в "Ростехе". Там отметили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно. В частности, Abrams и Leopard, которые являются основными танками США и Германии, станут для них удобной целью, указали в госкорпорации. В "Ростехе" не стали раскрывать тип новых боеприпасов и их тактико-технические характеристики. Ранее начальник "Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" (КБП, входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") Семен Погорельский сообщил, что в России разработали модификацию корректируемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" для применения с воздушных носителей.

В "Ростехе" сообщили о разработке боеприпасов с точностью поражения почти 100%
Фото: Наталья Селиверстова/РИА НовостиНаталья Селиверстова/РИА Новости
Армия,Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова,НПО "Высокоточные комплексы",Ростех,
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