Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму

Украина выразила готовность применить британские ракеты большой дальности для атаки по Крыму. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах, передает ТАСС.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ликвидации военных объектов РФ на «оккупированных территориях» с помощью ракет большой дальности. Собеседник издания подтвердил, что его слова могут подразумевать планы атаковать Крым. Он добавил, что Киев допускает возможность ракетных ударов по региону.

В среду в ходе визита главы Украины в Лондон премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что страна намерена поставить Киеву «более дальнобойные вооружения». В правительстве не пояснили, что конкретно имел в виду премьер, однако ранее Лондон анонсировал свою готовность передать Украине ракеты большой дальности.