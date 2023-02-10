Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму

Украина выразила готовность применить британские ракеты большой дальности для атаки по Крыму. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ликвидации военных объектов РФ на «оккупированных территориях» с помощью ракет большой дальности. Собеседник издания подтвердил, что его слова могут подразумевать планы атаковать Крым. Он добавил, что Киев допускает возможность ракетных ударов по региону.
В среду в ходе визита главы Украины в Лондон премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что страна намерена поставить Киеву «более дальнобойные вооружения». В правительстве не пояснили, что конкретно имел в виду премьер, однако ранее Лондон анонсировал свою готовность передать Украине ракеты большой дальности.
По оценкам британских военных экспертов, Сунак мог иметь в виду противокорабельные ракеты Harpoon с дальностью поражения до 240 км. Их можно модифицировать для атаки по наземным целям. Другой варианта — авиационные ракеты Storm Shadow, их дальность поражения составляет 560 км. Однако опрошенные The Times эксперты считают маловероятным передачу Украине Storm Shadow, так как в таком случае Великобритания отправит Киеву вооружение большей дальности, чем США, а это отразится на репутации Вашингтона не лучшим образом.